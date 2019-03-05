منذر آل الشيخ يعلق على اعتراف أردوغان باستخدام القوة الناعمة لغزو العرب

علق رجل الأعمال السعودي منذ آل الشيخ مبارك على تصريحات رئيس تركيا رجب طيب اردوغان ان بلاده حاولت استخدام القوة الناعمة منها الإباحية لغزو العرب.

وكتب آل الشيخ بتغريدات رصدها قال اردوغان استخدمنا القوة الناعمة في غزو عقول رعاع العرب قسم بالمسلسلات الإباحية وقسم بمسلسلات تاريخية.

وأضاف "قال أنه اتفق مع قطر وأنهم يحتاجون أمور أخرى!! هل آن للعقول أن تعمل وتعلم خطر ذلك على عزة وكرامة وأمن أمتنا؟؟ نحتاج عمل يوثق مخازي الترك ويوثق إنتصارات العرب وطرد المحتل!!".

وكتب: "كم أتمنى أن يكون هناك عمل عربي ضخم يحكي عن ثورة العرب الكبرى، هذا هو وقته وهذا ماتحتاجه أمتنا فهل نجد من يحقق طلبنا هذا؟؟".

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من جانبه علق المغرد السعودي ناصر الغير بالقول: اسرائيل عدو ظاهر وهو الماكينة المحركة لكل من تركيا وقطر وايران لذلك عندما ننتقد سياسات اردوغان فمعنى ذلك اننا نحارب نهايات اسرائيل الطرفية المتمثلة في اردوغان وتنظيم الحمدين وحماس والاخوان فهم ادوات اسرائيل لهدم ديارد الاسلام وقيام دولة اسرائيل الكبرى.

وكتب معلق آخر: كنا قد درسنا في أحد المواد الدراسية الغزو الفكري ..وكنا نعتقد أن الغزو يأتي من أمريكا والغرب . فإذا به يأتي من الإقليم ومن نفس الديانة والعقيدة .وهذا فشل ذريع للمجلس الاستخبارتي القومي . حيث فشل بمعرفة الأعداء والخطر قبل حدوثه.

وكانت مجموعة "mbc" السعودية اتخذت العام الماضي قرار التوقف عن عرض كافة الأعمال الدرامية التركية على قنواتها المختلفة .