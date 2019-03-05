الحامدي: قطر تعلن الحرب على البشير ومكر شيطاني بالسودان

اعتبر الإعلامي المعروف محمد الهاشمي الحامدي، الذي كان من المتعاطفين مع الإخوان وقطر، أن هناك حرب تشنها قطر ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرا إلى أن السودان يتعرض لمكر شيطاني منها.

وقال الحامدي بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حكومة قطر أعلنت الحرب على نظام البشير من خلال قناة الجزيرة ومنابرها الإعلامية الأخرى التابعة لها".

وأضاف: "طريقة تعاطيهم مع أخبار السودان تؤكد ذلك. نفس المكر الشيطاني الذي دمروا به ليبيا واليمن. الله يحفظ السودان من شرهم".

وكتب "الحامدي" بتغريدة أخرى: "حفظ الله السودان الغالي وشعبه العزيز من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. فشل الإضراب الذي دعا له الشيوعيون اليوم خبر سار لكل حادب على أمن السودان واستقراره".

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وقال: "الإضراب العام طرشق يا قناة الجزيرة رغم الحفاوة والعنوان الكبير بالبنط العريض. متأسفين!".

وقال مكتب الرئيس السوداني، في بيان له، آواخر العام الماضي "23 ديسمبر" ، إن الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، اتصل هاتفيًا بالرئيس عمر البشير، للتعبير عن دعمه للسودان بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في عدة مدن سودانية.

وزار "البشير" قطر شهر يناير الماضي، في أول زيارة له عقب الاحتجاجات المناهضة لحكومته، كمحاولة للحصول على دعم قطري ومنع وقوفها ضده.