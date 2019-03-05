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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

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جدة - خالد شويل - واس (غزة)

أصيب فلسطينيان اليوم (الثلاثاء) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة،.

وأفادت مصادر فلسطينية بإن المواطنين أصيبا بجروح مختلفة، في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج، نقلا على إثرها إلى المستشفى في مدينة دير البلح المجاورة لتلقي العلاج.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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