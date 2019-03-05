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اجتماع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في القاهرة

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

عقد وزراء خارجية مصر سامح شكري، وتونس خميس جهيناوي، والجزائر عبد القادر مساهل، اجتماعًا اليوم (الثلاثاء) في القاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التونسي والجزائري في ختام الاجتماع الثلاثي، أن الاتفاق السياسي هو الإطار الأساسي لاستعادة المؤسسات الليبية، وتحقيق طموحات الشعب الليبي نحو السلام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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