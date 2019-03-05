شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في القاهرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)عقد وزراء خارجية مصر سامح شكري، وتونس خميس جهيناوي، والجزائر عبد القادر مساهل، اجتماعًا اليوم (الثلاثاء) في القاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التونسي والجزائري في ختام الاجتماع الثلاثي، أن الاتفاق السياسي هو الإطار الأساسي لاستعادة المؤسسات الليبية، وتحقيق طموحات الشعب الليبي نحو السلام.
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