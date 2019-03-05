الشرطة البريطانية تفتح تحقيقًا حول هجوم إرهابي محتمل

رويترز

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء 5 مارس، إنها فتحت تحقيق يتعلق بمكافحة الإرهاب بعد العثور على عبوات ناسفة بدائية صغيرة في مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو.

وكانت الشرطة البريطانية ذكرت في وقتٍ سابق اليومٍ أنها طوقت أماكن مطارات وقطارات بالعاصمة لندن، للاشتباه في مواد غريبة.

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