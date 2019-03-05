شكرا لقرائتكم تونس.. نجل السبسي ينهي قطيعة الأب مع الغنوشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في لقاء غير متوقع اجتمع رئيس الهيئة السياسية في حزب نداء تونس، حافظ قايد السبسي، وهو نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، برئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

الاجتماع أثار تكهنات حول مغزاه والتطورات التي قد يتمخض عنها لا سيما احتمال توافق الطرفين على ازاحة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

التطور المفاجئ في المشهد التونسي جاء لينهي قطيعة بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورجح محللون أن اللقاء يمهد لصفقة سياسية جديدة تهدف إلى إحياء توافق بين الحزبين يشمل تسوية سياسية يستفيد منها الطرفان.

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قايد السبسي الابن أكد أن اللقاء يمثل بداية الحوار، لكن لم يمنع ذلك من إثارة تكهنات بالاتجاه نحو إمكانية التوافق على إزاحة رئيس الوزراء.

ووفق مراقبين، فإن صفقة كتلك تستند على إغلاق نداء تونس التحقيق في الجهاز السري، الذي يتهم الحزب، حركة النهضة بانشائه، مقابل عدم عرقلة مساعي الحزب إلى إزاحة الشاهد.

واعلن الغنوشي في وقت سابق أنه لن يستبعد تغيير الحكومة قبل موعد الانتخابات المرتقبة.

وتزامن ذلك مع أزمة انقسامات تواجهها النهضة، فيما اعتبر مراقبون أن تصريح الغنوشي يحاول استرضاء مجموعات في حركته طالبت بإقالة الشاهد.

وكان قايد السبسي الابن قد شن هجوما على الشاهد بداية العام متهما إياه بتوظيف الدولة لخدمة مشروعه السياسي، وفي التصريح نفسه اتهم النهضة بمحاولة إضعاف نداء تونس عبر مساندتها للشاهد.