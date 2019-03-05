شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالجماعة الإسلامية: الإخوان تستخدم "السوشيال ميديا" لإثارة الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، ضرورة المواجهة السريعة لاستغلال الإخوان لمواقع السوشيال ميديا فى نشر الشائعات، من خلال تشكيل وتدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى متخصصة فى شرح للمواطنين خطورة تلك الشائعات.

وأشار القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن على الأزهر ورجال الدين توضيح للناس حرمة الشائعة بدون تثبت وتوضيح الحقيقة للمواطنين فالعدو متربص بالدولة لنشر الفوضى والأخبار الكاذبة وتحريض أنصاره على الفوضى ضد الدوله المصرية واستغلال تقصير وأخطاء الموظفين لإثاره الفوضى.

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وتابع ربيع شلبى: الإخوان لا تريد مصلحة الشعوب ولا تريد حتى تخفيف الحزن عنهم، بل يريدون اشتعال الغضب ،ونشر الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا لإثارة أكبر عدد ممكن من المواطنين.