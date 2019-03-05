شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لحقوق الإنسان" تنظم ندوة للدفاع عن المجتمعات القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المسجلة فى الأمم المتحدة، ندوة بعنوان "حرية الاعتقاد: المجتمعات القبطية فى الدول الشرقية" للدعوة إلى ترسيخ مفهوم حرية الاعتقاد، والدفاع عن حقوق المجتمعات القبطية المتعلقة العبادة، بالتحديد فى مصر والدول العربية.

كما ستقوم الندوة التى ستعقد اليوم الثلاثاء بمناقشة تأثير الإرهاب الجهادى على المنطقة بأكملها، ومفهوم حرية الاعتقاد باعتباره أحد القضايا الملحة التى تواجه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستتناول ندوة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مبادرة مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، والتى تدعو إلى نشر قيم التسامح وتقبل الآخر فى المجتمعات التى تعانى انقسامات واضطرابات دينية وطائفية.

Advertisements

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجون ماهر، رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان "الأوفيد" بإلقاء كلمة خلال الندوة المنعقدة اليوم.

كما سيتحدث أيضًا خلال الندوة كل من الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ونائب رئيس جامعة سيناء، وعصام شيحة، الأمين العام بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والسفير إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

نشأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة فى ثمانينات القرن الماضى كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، وتقوم بمراقبة وقائع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، كما تعمل جنبًا بجنب مع المنظمات الحقوقية الأخرى.