مجلس الوزراء العراقي صوّت على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين العراق والأردن

صوّت مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء "الفاو" الكبير.

وجرى التصويت على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة العراق وحكومة الأردن، فضلًا عن مناقشته واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها. كما أقرّ محضر اجتماع نقل ملكية الطائرات الكندية (CRJ).

إلى ذلك، بحث المجلس في سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزّز دورهما الرقابي والتنفيذي.