برلماني سوري: من يريد إعادة سوريا للجامعة العربية يجب أن يأتي إليها

لفت عضو مجلس الشعب السوري والبرلمان العربي، بطرس مرجانة، إلى أنّ "القدس كانت الموضوع الرئيسي في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية في الأردن"، مبيّنًا أنّ "المشاركين أجمعوا على رفض القرار الأميركي- الإسرائيلي ورفضوا التطبيع مع إسرائيل".

وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "المشاركة السورية كانت عودة لمكانها الطبيعي بين الأشقاء، بعد دعوتها من رئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان الأردني"، موضحًا أنّ "خلال المؤتمر لم يتمّ التطرّق مطلقًا بشكل رسمي لموضوع عودة سوريا للجامعة العربية، وربما تمّ النقاش حول هذا الموضوع في أحاديث جانبية".

وشدّد مرجانة على أنّ "موقف سوريا من موضوع العودة للجامعة العربية معلوم، ومن أراد أن تعود سوريا إلى موقعها الطبيعي فعليه أن يأتي إليها ليعيدها إلى هذه الجامعة".

وكان البرلمان العربي قد عقد مؤتمره الـ29 للاتحاد البرلماني العربي بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي عبد العال.