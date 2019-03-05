وزير خارجية تونس: لا يمكن الحديث عن نجاح مسار سياسي بليبيا دون توحيد الجيش

أكّد وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، أنّ "توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية خطوة ضرورية لإنجاح المسار السياسي، ولا يمكن الحديث عن نجاح مسار سياسي في ليبيا دون توحيد الجيش فيها".

ولفت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري والجزائري في القاهرة، إلى "أنّنا تداولنا مع مصر والجزائر بالدور الّذي يجب أن تقوم به الدول الثلاث في دعم جهود المبعوث الأممي إلي ليبيا، وتسريع تجاوز الأزمة هناك".

وقد ناقش الاجتماع الوزاري الثلاثي دعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ودعم ما اتّفق عليه الفرقاء الليبيون بإجراء انتخابات عامة في ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية الّتي طال أمدها لأكثر من 8 سنوات.