عضو بالبرلمان العربي: الخصم الرئيسي للأمة هو "الكيان الصهيوني" وليس إيران

أكّد عضو البرلمان العربي عن دولة العراق، ظافر العاني، أنّ "التطبيع مع إسرائيل يجد رفضًا عربيًّا شعبيًّا كبيرًا، ويُعتبر انقلابًا على المبادرة العربية للسلام الّتي تفترض أن تقوم إسرائيل بعدد من الخطوات قبل أن يكون هناك ثمة تطبيع معها أو إلغاء لقرارات المقاطعة".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "بعض الدول العربية من واقع حياتها السياسية، اتّخذت قرار التطبيع، لكنّها لا تعبّر عن الجامعة العربية والبرلمان العربي الّذي أكّد موقفه من القضية الفلسطينية، بخاصّة في الاجتماع الأخير". وأوضح أنّ "هناك محاولة لاستبدال العدو الصهيوني بإيران".

وركّز اعلاني على أنّ "إيران لديها مواقف سلبية تجاه الأمة العربية، لكن هذا لا يدعو على الإطلاق لتجاهل الخصم الرئيسي لأمتنا وحرب الوجود الّتي نخوضها مع الكيان الصهيوني، وليس مع أي جهة أُخرى"، مطالبًا إيران بـ"مراجعة سياساتها السابقة لكي لا تجعل المجتمع الدولي يستثمر هذه الخصومة الجديدة بيننا وبين إيران، ليطرح إسرائيل باعتبارها لاعبًا إيجابيًّا".