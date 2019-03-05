سأل النائب السابق نجاح واكيم:" أين اصبح ملف الهدر في وزارة المهجرين بعد وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية".
وفي حديث تلفزيوني رأى واكيم أنه "أثق بعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ولكنه لن يصل الى مكان في الملفات التي يتولاها"، معتبرا انه " في لبنان لدينا قوانين ولكن لا يوجد من يطبقها".
وحول اقتراح قانون رفع السرية المصرفية أوضح واكيم أن "معظم المسؤولين في لبنان يضعون اموالهم في الخارج والقانون الذي يقر في لبنان لا يمكن تطبيقه في الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: أثق بالنائب حسن فضل الله ولكنه لن يصل الى مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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