واكيم: أثق بالنائب حسن فضل الله ولكنه لن يصل الى مكان

سأل النائب السابق نجاح واكيم:" أين اصبح ملف الهدر في وزارة المهجرين بعد وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية".

وفي حديث تلفزيوني رأى واكيم أنه "أثق بعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ولكنه لن يصل الى مكان في الملفات التي يتولاها"، معتبرا انه " في لبنان لدينا قوانين ولكن لا يوجد من يطبقها".

وحول اقتراح قانون رفع السرية المصرفية أوضح واكيم أن "معظم المسؤولين في لبنان يضعون اموالهم في الخارج والقانون الذي يقر في لبنان لا يمكن تطبيقه في الخارج".