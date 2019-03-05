قوى الأمن: منع المرور على جسر قناطر زبيدة بغية الكشف عليه بسبب تصدعه

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتمّ اعتبارًا من الساعة 10:00 من تاريخ 6 آذار 2019، منع المرور على جسر قناطر زبيدة بالإتجاهين، بغية إجراء الكشف عليه، بسبب تصدّعه".

وركّزت في بلاغ، على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".