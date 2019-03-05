الطقس غدا غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع ".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ١٢٠٠ متر خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً بسحب منخفضة وضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، تتساقط أمطار متفرقة خلال فترة الظهيرة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئياً الى مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية.