الصفدي بحثت مع زوارها بشؤون تمكين النساء والشباب في مجالات السياسة والطب والاقتصاد

التقت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيولات الصفدي، في مكتبها، نائب رئيس الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد (FIGO) الدكتور فيصل القاق ترافقه الدكتور هلا قصوف، وجرى الاتفاق على مشاريع تعاون في مجال التمكين الطبي.

كما عرضت ونائب الرئيس المساعد للتنمية وعلاقات الخريجين في الجامعة الأميركية في بيروت سلمى عويضة، لأهمية تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة الأميركية، بهدف تطوير قدرات النساء والشباب.

واطلعت الصفدي من وفد من المرشحات السابقات للإنتخابات النيابية لعام 2018، على مجالات التعاون المحتملة مع الوزارة، من أجل دفع النساء لمشاركة أكبر في الحياة السياسية، ومن وفد من جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية برئاسة المهندس جمال خالد محيو، على أهداف ونطاق عمل الجمعية.

كذلك، تلقّت من الدكتورين زاهي وفادي الحلو دعوة لحضور حفل "الموركس دور"، ومن رئيس النادي النسوي في جامعة القديس يوسف في بيروت الياس شمعون، دعوة أخرى للمشاركة في ندوة ينظّمها النادي.