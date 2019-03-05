النشرة: سرقة محل للاجهزة الخليوية في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان مجهولين اقدموا على سرقة محل لبيع الاجهزة الخليوية في صيدا وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بعدما اقفل المحل لبعض الوقت.

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