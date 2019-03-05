شدياق التقت مدير قسم الاستثمار في "الأونكتاد" وسفير المغرب

ذكر المكتب الإعلامي لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، أنّ "الأخيرة التقت في مكتبها بالوزارة، مدير قسم الاستثمار والمشاريع في "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD) جيمس زهان، على رأس وفد من المنظمة، يرافقه المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني والمستشارة ماجدة كركي من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف".

ولفت في بيان، إلى أنّه تمّ "البحث في أبرز البرامج والمشاريع الّتي تنفذها الوزارة. كما تناول اللقاء تطوير العلاقات بين المنظمة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وذلك في إطار التقرير الّذي أعدّته المنظمة حول بيئة الاستثمار في لبنان، الّذي يشمل عددًا من التوصيات، خصوصًا تلك الّتي تلتقي مع البرامج الّتي ينفّذها مكتب شدياق، لا سيما الحكومة الإلكترونية والشباك الموحد وبرنامج مكافحة الفساد".

وبيّن المكتب أنّ "شدياق التقت أيضًا سفير المغرب محمد كرين، حيث عرضت معه لمجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك"، موضحًا أن "اللقاء كان مناسبة للتداول بـ"مشاركة شدياق في مؤتمر بالرباط من تنظيم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العامة، بالتعاون مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- OECD"، الّذي يدور حول الحكومة المنفتحة "Open Government" والحق في الوصول إلى المعلومات". وأشار إلى أنّه "تمّ البحث أيضًا في تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العامة في المغرب ومكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان".