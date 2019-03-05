سفارة المانيا: نائب وزير الخارجية يصل اليوم الى بيروت لاجراء محادثات مع المسؤولين 

اعلنت السفارة الالمانية أن "نائب وزير الخارجية نيلس أنين يصل اليوم إلى لبنان في زيارة تمتد حتى السابع من الشهر الحالي لإجراء محادثات عالية المستوى مع ممثلين عن الحكومة الجديدة"، مشيرة الى انه "سيتم بحث الوضعين الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى العلاقة اللبنانية الألمانية خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الخارجية المغتربين جبران باسيل وغيرهم من الشخصيات المعنية".

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