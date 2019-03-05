محافظ الغربية: "100 مليون صحة" تخطت المستهدف اليومي بنسبة 136%

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه جرى فحص 376 ألف و819 مواطنًا مع نهاية اليوم الخامس من مبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة، طبقًا للإحصائيات الصادرة عن قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في القاهرة بنسبة 136% من المستهدف اليومي البالغ نحو 55 ألف و356 مواطنًا.
يذكر أن مبادرة 100 مليون صحة بدأت في محافظة الغربية يوم الجمعة الماضية ضمن المرحلة الثالثة وتستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وتستهدف فحص حوالي 3.3 ملايين مواطنًا
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