وقعوا فيها الكبار.. حبس شخصين 3 سنوات بسبب "خناقة أطفال" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنح قلين الجزئية في كفر الشيخ، بمعاقبة شخصين، بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لتعديهما على شخص آخر في قرية "البكاتوش" دائرة المركز، في مشاجرة بسبب لهو الأطفال.

"م.م"، و"ك. م" المدعو "إسماعيل أ.إ.ا"، بالضرب محدثين به بعض الإصابات في المخ، في قرية البكاتوش التابعة لمركز قلين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 25 أكتوبر الماضي، عندما تقدم "إ. أ" المجني عليه، بالبلاغ رقم 15679 لسنة 2018، إلى مأمور مركز شرطة قلين، متهمًا "م.م"، و"ك. م"، بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب، مستخدمين "الشوم"، ما أدى إلى حدوث إصابته، وذلك بسبب مشاجرة بين الأطفال في المدرسة.

Advertisements

وكشفت أوراق القضية عن إصابة المجني عليه بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة اعتداء بالضرب وذلك وفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى كفر الشيخ العام.

وأسفرت تحريات الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة قلين السابق، عن وجود خلافات بين المتهمين المشكو في حقهما والمجني عليه صاحب الشكوى بسبب الأطفال الصغار، وعلى أثر ذلك تعدى المشكو في حقهما بالضرب على المجني عليه محدثين به إصابته المدونة في التقرير الطبي.

جرى ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهما إلى محكمة جنح قلين التي قضت بالحكم المتقدم.