سلطان بن سحيم: شجاعة أبناء الغفران وصمودهم طريق النصر على «الحمدين»

أبوظبي (الاتحاد) أكد المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم دعمه لأبناء قبيلة الغفران الذين يتعرضون لحملات من الظلم والقهر من قبل النظام القطري، مشدداً على أن شجاعة أبناء القبيلة وصمودهم وإنجازاتهم هي السبيل لتحقيق النصر.

وقال سلطان بن سحيم في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «كل يوم تتضح الحقائق ويكشف الله المستور من الجرائم في حق إخواني الغفران، لكن شجاعتهم وصمودهم وإنجازاتهم هي ما يؤكد أننا على طريق الحق والنصر بإذن الواحد الأحد».

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