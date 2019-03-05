حملة أمنية في باكستان على خلفية هجوم كشمير

بدأت باكستان حملة ضد جماعات إرهابية اليوم الثلاثاء، واعتقلت 44 عضواً في هذه الجماعات، التي ألقي عليها باللائمة في تفجير دام بالجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير الشهر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية إن الحملة خطوة "لتسريع وتيرة العمل ضد كافة الجماعات المحظورة". وقال مسؤولون إن الحملة جزء من تحرك طويل الأمد ضد الجماعات الإرهابية وليست رداً على الغضب الهندي مما وصفته نيودلهي بتقاعس إسلام اباد عن كبح جماح جماعات محظورة تعمل داخل الأراضي الباكستانية.

وتواجه باكستان ضغوطاً من قوى عالمية لاتخاذ إجراءات ضد جماعات تشن هجمات في الهند ومنها الجماعة الإرهابية التي أعلنت المسؤولية عن هجوم 14 فبراير، الذي أدى إلى سقوط 40 قتيلاً على الأقل من أفراد قوات الأمن الهندية.

وفجر الحادث أخطر صراع منذ سنوات بين الجارتين النوويتين شمل ضربات جوية عبر الحدود ومعركة جوية قصيرة في أجواء كشمير. وخفت حدة التوتر عندما أعادت باكستان طياراً هندياً أسيراً يوم الجمعة الماضي.