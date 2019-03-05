روسيا ترغب في إنشاء "وزارة للسعادة" على الطريقة الإماراتية

دعت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، إلى دراسة تجربة دولة الإمارات فيما يخص إنشاء "وزارة السعادة".

وقالت ماتفيينكو، في اجتماع لها اليوم، "تعرفت خلال زيارتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أنشطة وزارة السعادة، وسألتهم عن وظائفها، وكيف تعمل".

وأضافت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي "نريد جميعاً في روسيا أن نكون سعداء، وأن يكون هذا بلد الناس السعداء".

تجدر الاشارة إلى أن ماتفيينكو زارت الدولة عام 2016، والتقت خلالها عدداً من كبار المسؤولين.