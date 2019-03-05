مع تزايد الضغوطات.. ترامب يصف خصومه بـ"المجانين"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، خصومه الديموقراطيين بـ"المجانين" واتهمهم بارتكاب تجاوزات، في رد انفعالي على التحقيق الواسع الجديد الذي أطلقه الديموقراطيون لكشف حقيقة تورطه في تجاوزات خطيرة.

وكتب الرئيس في وابل من التغريدات الغاضبة التي أطلقها صباحاً أن التحقيق الذي أطلقته اللجنة القضائية في مجلس النواب الاثنين هو "أكبر التجاوزات في تاريخ بلادنا"، مضيفاً "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديموقراطيون وما فعلوه".

وفي تغريدة أخرى وصف ترامب قادة الديموقراطيين بأنهم "مجانين تماماً". وكتب بالخط العريض "ترهيب للرئيس!".

ويدل استخدام الرئيس للخط العريض وعلامات التعجب على ازدياد الضغوط على البيت الأبيض الذي يتعرض لهجمات من مختلف الاتجاهات.

ويشتبه الديموقراطيون الذين سيطروا على مجلس النواب في نوفمبر الماضي بارتكاب ترامب مجموعة من المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات بهدف عزله، بما في ذلك عرقلة العدالة واستغلال السلطة.

وتطالب اللجنة القضائية النافذة بالحصول على معلومات من 81 شخصاً وكياناً ترتبط بترامب، ومن بينهم نجلاه.

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وفتحت الجبهة الجديدة فيما يستعد ترامب لظهور نتائج تحقيق مستقل في تعاملاته مع روسيا يجريه المحقق الخاص روبرت مولر.

ويزداد التوتر في واشنطن بعد شائعات بأن مولر اقترب من إنهاء التحقيق المستمر من عامين.

ويدور حالياً نقاش حول ما إذا كان يجب نشر نتائج التحقيق على الفور، حيث يحذر الديموقراطيون من أن أية محاولات من البيت الأبيض للتغطية على هذه النتائج يمكن أن تدفعهم إلى استدعاء مولر للشهادة.

ولكن وفي مؤشر على خطر أن تأتي هجمات ترامب الكلامية بأثر عكسي، فقد خرج محامي البيت الأبيض السابق تاي كوب الثلاثاء بدفاع مفاجئ عن مولر ووصفه بأنه "بطل أميركي".

وصرح لشبكة إيه بي سي "لا أشعر بأن التحقيق هو حملة ملاحقة شعواء".