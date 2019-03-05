سول تؤكد ترميم موقع كوري شمالي لإطلاق الصواريخ

قالت وكالة يونهاب للأنباء، الثلاثاء، إن وكالات مخابرات في كوريا الجنوبية رصدت علامات على أن كوريا الشمالية ترمم جزءا من موقع دونجتشانج-ري لإطلاق الصواريخ الذي هدمته.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية التي تواجه ضغوطا منذ سنوات لوقف برنامجها النووي تعيد تحديدا بناء سقف وباب للمنشأة.

وأضافت أن جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية قال خلال إفادة

مقتضبة أمام لجنة المخابرات في الجمعية الوطنية إن "المعلومات الأمريكية هي نفس المعلومات التي لدينا".

وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون الأسبوع الماضي بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب

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الأميركي لتخفيف العقوبات عنها.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أنه يأمل في أن ترسل الولايات المتحدة وفدا إلى كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة المقبلة.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن المسئولين إلى محاولة إيجاد وسيلة لاستئناف المحادثات بين الشمال والولايات المتحدة.

ووجه انهيار القمة بين ترامب وكيم ضربة لمون الذي كان يأمل في أن يساعد تخفيف العقوبات الأميركية على استئناف مشروعات بين الكوريتين من بينها منطقة صناعية مهمة لرؤيته الاقتصادية لشبه الجزيرة الكورية.