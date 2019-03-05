تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: ميليشيات الحوثي تنقلب على اتفاقية ستوكهولم.

وتناول الفيديو اعلان المليشيات الحوثية في اليمن رسمياً انقلابها على اتفاق ستوكهولم لإنهاء الحرب في اليمن . لإنهاء الحرب في اليمن .

وأضاف الفيديو أن المليشيات أصدرت بياناً رفضت فيه الانسحاب من الحديدة وعدم تسليم الموانئ والمدينة للأمم المتحدة .

ورصد فيديو مداد نيوز، تصريح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والذي وصف فيه التواجد الحوثي باليمن بـ "الاحتلال غير شرعي" داعياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية محذرا الانقلابيين من الغضب الدولي.

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