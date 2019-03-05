العاهل الأردني يعلّق على أزمة تعيينات الرزاز

استنكر ملك الأردن عبدالله الثاني ما وصفه بـ"اغتيال الشخصية" ونشر المعلومات المغلوطة، وتسريب معلومات ووثائق رسمية تتعلق بما يطلق عليه "أزمة تعيينات" رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وقال الملك عبدالله في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلىالأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه".
وأضاف في تغريدة أخرى أن التوظيف "لا بد من أن يرتكز على أسس العدالة
والأسماء التي قصدها الملك عبدالله في تغريدته "زيد ولانا وفيصل"، ظهرت في وثائق مسربة لموظفين عينوا مؤخرا في وزارة العدل برواتب مرتفعة، ما أثار ضجة في الشارع الأردني.
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