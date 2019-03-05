ترامب يهاجم إلهان عمر بسبب إسرائيل

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا على النائبة في الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر، على خلفية تصريحاتها عن اللوبي الإسرائيلي في أمريكا.
وقال ترامب على صفحته على تويتر إن إلهان عمر تتعرض للنقد مرة أخرى بسبب تعليقاتها "الفظيعة" بخصوص إسرائيل.
وتابع بأن هنالك مجموعات يهودية أرسلت عريضة إلى رئيسة المجلس نانسي بيلوسي تطلب فيها استبعاد النائبة من لجنة العلاقات الخارجية.
ويعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت، على مشروع قرار قدم إليه لإدانة التصريحات السابقة التي أدلت بها النائبة المسلمة بالمجلس،
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، الاثنين.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القرار تم إعداده من قبل نواب ديمقراطيين بمجلس النواب تتقدمهم رئيسته بيلوسي، وستيني هوير، ورئيسا لجنتي العلاقات الخارجية إليوت إنجل والعدل جيرولد نادلر، وتيد ديوتش.
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