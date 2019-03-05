العراق: وضعنا خططا للاستمرار في ملاحقة داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وضعت خططا للاستمرار في ملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابي والقضاء عليه.
وقال عبد المهدي - خلال مؤتمره الأسبوعي بثته لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن الأيام المقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة
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