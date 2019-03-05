العراق: وضعنا خططا للاستمرار في ملاحقة داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وضعت خططا للاستمرار في ملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابي والقضاء عليه.

وقال عبد المهدي - خلال مؤتمره الأسبوعي بثته لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن الأيام المقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة

للعراق، موضحا أن الحكومة ملتزمة بالنظر في المطالب المشروعة لجميع شرائح المجتمع العراقي، مشيرا إلى أنه تم إصدار عدد كبير من القرارات في إطار مكافحة الفساد.