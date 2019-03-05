المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تنشر إيراداتها لشهر يناير

نشرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إيراداتها لشهر يناير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، وعائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، وبلغت 1.6 مليار دولار.
وأظهرت إيرادات شهر يناير انخفاضا قدره 680 مليون دولار أمريكي (30- بالمئة) مقارنة بالشهر الماضي.
وفي الوقت الذي نجحت المؤسسة الوطنية للنفط عام 2018 في تحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ خمس سنوات، إلى أنها قد واجهت ظروفا صعبة في نهاية العام، تمثلت في تعقد الأوضاع الأمنيةفي الجنوب. كما كان لإغلاق أكبر حقل نفطي في ليبيا (الشرارة) لمدّة تقارب ثلاثة أشهر حتى يوم 4 مارس 2019 من قبل الجماعة المسلحة أثر كبير على عائدات النفط.
وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا: "ستمثل حماية العاملين دوما الأولوية بالنسبة للمؤسسة، وفي الوقت نفسه لم نوفر أي جهد لإيجاد حل
وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى جهدها لإيجاد فرص إنتاج جديدة للنفط والغاز على مدار العام.
وقد دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على نشر عائدات النفط والغاز بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب.
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