كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتى روسيا: ثلث سكان البلاد سيكونوا مسلمين خلال 15 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع رئيس مجلس الإفتاء الروسي، أن يكون ثلث البلاد تقريباً مسلمين في غضون 15 عاماً.

وقال الشيخ رافيل جينودين، المفتي الأكبر للجالية الإسلامية في روسيا، إنّ عددا قياسيا من المسلمين حضروا مساجد في العاصمة للاحتفال بعيد الأضحى في العام الماضي.

وفي معرض حديثه في مؤتمر في موسكو، أكدّ أن حضور أكثر من 320 ألف شخص من الذين يؤدون صلاة الأضحى في المدينة، كان مؤشراً على تزايد عدد المسلمين في البلاد.

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وقال جينودين "وفقا لتنبؤات الخبراء، أنّ 30 في المئة من سكان روسيا سيكونوا مسلمين بعد 15 عاما."

ومن المعروف أن المناطق ذات الأغلبية المسلمة في روسيا لديها أعلى معدلات المواليد، بما في ذلك الجمهوريات في شمال القوقاز وجمهورية تتارستان، وفقا لصحيفة موسكو تايمز، إلى جانب ارتفاع معدل المواليد بين العائلات المسلمة، هناك سبب آخر للزيادة الواضحة في وصول الأفراد من آسيا الوسطى، حسبما أضاف مفتي البلاد.

ولدى مشاركته في منتدى استضافه مجلس دوما الدولة يوم الاثنين الماضي، قال رافين، إن التغير الديموغرافي يعني الحاجة إلى بناء العشرات من المساجد الجديدة فى المدن الروسية الكبرى، مثل موسكو، وسان بطرسبرج، وييكاترينبرج، التى تضم غالبية المسلمين في البلاد.

ومن غير الواضح عدد المسلمين فى روسيا في الوقت الحالي، حيث تتراوح التقديرات بين 14 مليون و 25 مليون شخص، وهذا يمثل بين 10 و 14 في المائة من مجموع سكان البلد في عام 2018.