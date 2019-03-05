كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرود "مشبوهة" ترعب لندن.. وما بداخلها يفضح المؤامرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا لمعرفة من أرسل 3 قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن.

ولم يُصب أحد بسبب العبوات، التي تسببت إحداها في نشوب حريق صغير في مبنى إداري بمطار هيثرو.

وقالت شرطة لندن في بيان "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع".

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وتلقت الشرطة أول بلاغ عن عبوة مريبة في مطار هيثرو الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش بعدما فتح الموظفون طردا اشتعلت فيه النار.

وفي وقت لاحق جرى التعرف على طرد مشابه في غرفة البريد بمحطة قطارات واترلو، أكثر محطات العاصمة ازدحاما، كما عثر على ثالث في مكتب بمطار لندن سيتي في شرق العاصمة، فيما لم تتأثر الرحلات.

ومستوى التحذير من الإرهاب في بريطانيا عند ثاني أعلى درجة له، وهو ما يعني أن أجهزة الأمن تعتبر أن وقوع هجوم إرهابي مرجح بشدة.

وفي عام 2017، قتلت 5 هجمات إرهابية في لندن ومانشستر 36 شخصا.