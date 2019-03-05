كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. مقهى داخل سجن يدرب النزلاء على صناعة القهوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إحدى المقاطعات القريبة من لندن، يقع سجن "أيلزبري" المخصص للشباب من سن الثامنة عشرة إلى الحادية والعشرين، ووفقا لتقرير لفضائية الغد الاخبارية والذي يضمن برامج تأهيلية للسجناء حتى تساعدهم في العثور على عمل بعد إطلاقِ سراحهم.

وأوضح التقرير أنه داخل السجن يوجد مقهى يدرب السجناء على صناعة البن، إذ التفت القائمون على السجن إلى ضرورة استفادة الشباب من وقتهم داخل السجن، وكجزء من إعادة تأهيلهم للحياة الخارجية يتم تدريب المساجين على صناعة القهوة لمساعدتهم في العثور على عمل بعد الافراج عنهم.

وأشار التقرير إلى أنه ووفقا للإحصائيات الرسمية لوزارة العدل البريطانية، فإنه يوجد ما يقارب 4000 مسجون تتراوح أعمارهم بين 18 وبين 21 عاما في السجون البريطانية العام الماضي، وتشير البيانات إلى أن واحد من بين ثلاثة سجناء يرتكبون جريمة خلال عام من الافراج عنهم، مؤكداً أن تلك الخطوة تعتبر بمثابة اعطاءهم الفرصة للمضي قدما في الحياة بعد خروجهم من السجن.