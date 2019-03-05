كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تورغت أوغلو: الرئيس التركي يُوهم نفسه بأنه خليفة المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تورغت أوغلو، رئيس تحرير جريدة الزمان التركية لإقليم الشرق الأوسط، إن هناك علاقة قوية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجماعات المتطرفة كداعش بداية منذ 2014، لافتَا إلى إن الشعب التركي غاضب من الرئيس التركي، لأنه ورط الدولة التركية مع الإرهاب.

وأضاف "أوغلو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن "أردوغان" قدم الدعم المادي والعسكري للجماعات الإرهابية على رأسها داعش داخل سوريا والمنطقة العربية، لافتَا إلى أن الإسلام السياسي لم ينجح في تركيا، والرئيس التركي يُوهم نفسه بأنه خليفة المسلمين.

ولفت إلى أن النظام التركي الآن يشبه النظام الإيراني، والرئيس التركي يشبه المرشد الأعلى في إيران، مضيفًا أن أردوغان يوظف إعلاميين في تركيا للدفاع عنه، والهجوم على مصر والسعودية والإمارات.

وتابع أن مصر دولة هامة جدًا ليس فقط للدولة العربية ولكن في العالم الإسلامي، خاصة أن أي مشكلة تحدث في مصر تنتقل بالتدريج لكافة الدولة العربية.

وأشار إلى أنه حزين على موقف السعودية من تركيا، خاصة أن الرئيس التركي يهاجم الرياض، باستمرار، ولا يوجد رد مناسب من الحكومة السعودية.

