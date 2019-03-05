كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأردنية تصدر بياناً بشأن الأردنيين المحتجزين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح 3 مواطنين أردنيين احتجزتهم بعد دخولهم مياهها الإقليمية خطأ، خلال رحلة صيد أواخر ديسمبر الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، إن "إيران أخلت سبيل الأردنيين الثلاثة، وسلمتهم إلى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في طهران تمهيدا لسفرهم إلى وطنهم".

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وأضاف أن "تسليم المحتجزين جاء بناء على قرار الإفراج الذي صدر عن الجانب الإيراني قبل نحو أسبوعين، وتضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية عليهم مخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار".

وأشار القضاة إلى أن "السفارة قامت بتسديد قيمة الغرامة بصورة رسمية للجانب الإيراني"، موضحا أن "الوزارة تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على إتمام إجراءات الإفراج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إيران بشكل سلس ودون تعقيدات".

وأكد المسؤول الأردني، أن وزارة الخارجية الأردنية اتخذت التدابير اللازمة لتأمين عودة المواطنين الثلاثة إلى ذويهم.