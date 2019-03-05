كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الحرب.. متاحف ليبيا تعاني من اختفاء السياح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بسبب آثار الحرب التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، تعاني متاحف ليبيا من اختفاء الزائرين من سياح أو الليبيين ذاتهم، خاصة متحف "السرايا الحمراء" الذي يُعد أكبر متاحف طرابلس،

وقال رئيس مصلحة الآثار في طرابلس، محمد فرج، إن نسبة السائحين في ليبيا سواء من الداخل أو من الخارج انحدرت بنحو 99%، مؤكداً أنه لا يوجد سائحين أو زوار للمتاحف، ورأى أن وهذا الأمر ليس بغريب نتيجة الأوضاع التي تعيشيها ليبيا في الوقت الحالي.

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وأضاف فرج في تصريحات لبرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد، أن مصلحة الآثار الليبية اتخذت جملة من الإجراءات من بينها مسألة تأمين المتاحف في البلاد، لافتا إلى أنها عملت عن طريق لجنة المتاحف والتي أخذت على عاتقها تأمين كل المتاحف العاملة في ظل الظروف الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن المتحف أُقيم على أنقاض معبد روماني، وتم تجديده وفتحه كأحد الأماكن الرئيسية لآثار ليبيا عام 1988، متابعاً أنه تم تصميمه بالتعاون مع فريق تابع لليونسكو، واكتسب أهمية خاصة لدى القادة والزعماء، الذين كان من بينهم الزعيم الإيطالي" موسوليني" والذي التقطت إحدى أشهر صوره ممتطي جواده أمام المتحف عندما كانت ليبيا مستعمرة إيطالية.