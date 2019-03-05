العميد بنعطية يعزف على وتر التألق في قطر-فيديو’

عاد الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب الدحيل القطري، إلى الظهور بوجه قوي في المباراة التي جمعت فريقه استقلال طهران، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أسيا، رفقة المغربي الثاني بالفريق يوسف العربي.

عميد الأسود افتتح التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة 56 من عمر المواجهة، قبل أن يتمكن العربي من إضافة ثاني الأهداف لصالح الدحيل في الدقيقة 73، في المباراة التي انتهت لصالح الفريق القطري.

وكان مهدي بنعطية قد افتتح سجله التهديفي بالدوري القطري في المباراة الأخيرة للمجموعة المحلية،أمام الأهلي القطري، بعد حوالي الشهر والنصف على التحاقه بدوري نجوم قطر قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

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