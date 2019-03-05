موريتانيا تقرر حل 76 حزب سياسي دفعة واحدة

أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، مقررا يقضي بحل 76 حزبا سياسيا دفعة واحدة، من الموالاة والمعارضة، وذلك تطبيقا لنص قانوني يقضي بحل الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين بلديين متتاليين، أو تشارك فيهما وتحصل على نسبة تقل عن 1 في المائة من أصوات الناخبين.

وأوضحت مصادر إعلامية موريتانية، أن وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله أصدر هذا المقرر اعتمادا على نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في شهر شتنبر الماضي، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت سنة 2013.

وأضافت أنه بهذا المقرر، الصادر اليوم، يتراجع عدد الأحزاب المرخص لها في موريتانيا من 105 أحزاب، إلى 29 حزبا.

يذكر أن الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية بموريتانيا تنص على أنه “يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين”.

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كما تحدد الفقرة السادسة من هذه المادة مصير المنتخبين الذي تكون أحزابهم عرضة للحل لهذا السبب أو لغيره، حيث تنص على أنه “يمكن أن يلتحق منتخبو الأحزاب التي تم حلها، بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية، على أن لا يؤثر ذلك على نتائج الحزب المذكور”.

وكانت موريتانيا قد شهدت، في الفاتح من شتنبر الماضي والـ15 منه، إجراء انتخابات تشريعية ومحلية وجهوية، هي الأضخم من نوعها في تاريخ البلاد، وعرفت مشاركة عدد قياسي من الأحزاب بلغ 98 حزبا.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا يصل إلى 105 أحزاب، ما يعني أن تطبيق هذا القانون سيقلص العدد إلى حدود الثلاثين حزباً فقط.