على أنستغرام.. سخرية من باطمة بسبب “العمارية”

ظهرت الفنانة دنيا باطمة، نهاية الأسبوع الماضي، في حدث إشهاري، نظم في الدارالبيضاء، فوق العمارية مرة أخرى، ما جعلها محط سخرية على “أنستغرام”.

صفحات، وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، الأكثر اهتمامها بالحياة الشخصية للمشاهير “أنستغرام”، شاركت صورا لدنيا باطمة، وهي فوق العمارية، بعد عودتها من “عرب أيدل”، وعند زواجها من المنتج البحريني، محمد الترك، وعند الاحتفال بعيد ميلادها، وبعقيقة ابنتها غزل، وكذلك في الاحتفال في عيد ميلاد طفلتها الأول، وأخيرا، في الحدث الإشهاري المذكور.

باطمة لا يشكل لها موضوع انتقاد ركوب “العمارية” أي مشكلة، وكانت قد عبرت سابقا عن أنها لا تهتم للانتقادات، التي تطالها جراء طريقة الاحتفال بنفسها، لأن ذلك أمر يخصها، ولكل منا طريقة احتفاله الخاصة، حسب تعبيرها.