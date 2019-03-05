في أسبوع واحد.. حوادث السير في المدن تخلف 11 قتيلا و1946 جريحا

لاتزال حوادث السير داخل المناطق الحضرية تخلف ضحايا جدد، إذ لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 1946 آخرين بجروح، إصابات 73 منهم بليغة.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إنه، الأسبوع الماضي، عرف تسجيل 1478 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع، الممتد من 25 فبراير الماضي إلى 03 مارس الجاري.

وتعود أسباب حوادث السير، بحسب المصدر، إلى عدم انتباه السائقين بالدرجة الأولى، ثم عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه من دون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”.

وبخصوص عمليات المراقبة، والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألف و126 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و694 محضرا، أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألفا و432 غرامة صلحية.