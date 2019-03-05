خطوة نالت الإشادة.. تلميذ يحمل زميله الضرير للمشاركة في مباراة لكرة القدم – فيديو

حمل تلميذ سعودي زميله الضرير للمشاركة في مباراة لكرة القدم، نظمت في مدرستهما، أخيرا، إذ نالت خطوته الإنسانية إشادة واسعة، واهتماما من وسائل الإعلام.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، مقطع فيديو، أظهر الطالب في مدرسة في منطقة حائل في السعودية، فواز مشهور الشمري، وسط الملعب يحمل زميله الطالب الضرير سالم سعد السالم، ويركض خلف الكرة.

وكرم أطر المدرسة الطالب على خطوته تجاه زميله الضرير، ومساعدته على الاستمتاع مع باقي زملائه.

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وكشف والد التلميذ الضرير، في تصريح لـ”العربية نت” أن ابنه يدرس في الصف الرابع، وأصبح كفيفا نتيجة إصابته بسرطان في الدماغ، وهو محبوب من طرف الجميع في مدرسته، التي انتقل إليها من مدرسة التربية الخاصة.

وأكد المتحدث نفسه أن ابنه أحس بالسعادة حين مارس كرة القدم، التي يحب، واستطاع اللعب مع الأطفال، بفضل صديقه، واصفا خطوته بالعمل الإنساني النبيل.