بعد اختياره المغرب..الإدريسي بقائمة رونار لمباراة مالاوي والأرجنتين

كشفت تقارير إعلامية هولندية، اليوم الثلاثاء، عن توصل نادي أزد ألكمار بمراسة من الجامعة الملكية المغربية تهم اللاعب أسامة الإدريسي، من أجل المشاركة في مباراة مالاوي، برسم الجولة 6 من تصفيات “كان 2019″،ومباراة الأرجنتين الودية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بتواجد اللاعب بالقائمة الأولى، في انتظار تأكيد ظهوره الأول الرسمي مع النخبة الوطنية بعد تقديم الأسماء النهائية للمباراتين المقبلتين,

وكان أسامة الإدريسي، قد أنهى الشكوك حول مستقبله الدولي، بعد اختياره تمثيل الأسود، خلال الاستحقاقات الكروية، قبل أسبوعين تقريباً، موضحاً بأن اختياره كان بتشاور مع عائلته، وأيضاً بعد الانسجام الكبير بينه وبين المدرب وباقي اللاعبين.

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ويعد أخر ظهور لأسامة إدريسي في معسكر مباراتي الكاميرون، لحساب الجولة 5 من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة تونس الودية، التي أقيمت بملعب رادس الأولمبي، واكتفى بمتابعة اللقائين من المدرجات، بعد حضوره أول معسكر إعدادي بالمغرب.

وفي تصريح للموقع الرسمي لفريقه “أزيد ألكمار”، قبل المشاركة مع الأسود بمعسكر نونبر، شدد اللاعب بأنه سيذهب للمغرب من أجل اكتشاف الأجواء داخل المنتخب الوطني، لكنه لم أحسم بعد في قرار تمثيله المنتخب.

وأضاف إرسي، في المناسبة ذاتها، ” لم يوجه لي مدرب منتخب هولندا الدعوة، لكنني في المقابل توصل بعوة من مدرب المغرب، سأذهب للمغرب وأكتشف الأجواء، إنه بلدي بالفعل، وهو بلد جميل، سأتحدث مع اللاعبين وأكتشف الأجواء، وسنرى كيف ستجري الأمور”