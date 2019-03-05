فوربس 2019: أخنوش خسر 200 مليون دولار بثروة تعادل 2 مليار .. ويتراجع في التصنيف العالمي وإفريقيا

كشفت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تصنيفها السنوي لأثرى أثرياء العالم، والتي استحوذ من خلاله مؤسس موقع أمازون، جيف بيزس لترتيب العالمي كأغنى رجل في العالم ويليه كل من بيل غيتس ووارن بافيت.

وبالنسبة للمغرب حافظ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على صدارته لأغنى أغنياء المغرب بثروة تقدر بـ2 مليار دولار رغم، فقدانه لأزيد من 200 مليون دولار عن العام الماضي.

المجلة الأمريكية تقدّم عزيز أخنوش باعتباره مالك أغلبية أسهم مجموعة “أكوا”. وتضيف أن أهم مصادر ثروة أخنوش هو مجال البترو-كيماويات، وذلك من خلال كل من شركتي “أفريقيا غاز” و”مغرب أوكسجين”.

وجاء أخنوش، في الرتبة 13 ضمن لائحة أغنى أغنياء إفريقيا متراجعا برتبة واحدة عن 2018 (حاز فيها الرتبة 12)، فيما تم ترتيبه 1168 عالميا متراجعا بـ65 رتبة عن العام الماضي (1103)، متبوعا بعثمان بنجلون مدير البنك المغرب للتجارة الخارجية في الرتبة 1281 عالميا بإجمالي 1.8 مليار دولار، حيث عرفت ثروته ارتفاعا ب100 مليون دولار عن ترتيب سنة 2018.

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وجاءت خسارة أخنوش لحوالي 200 مليون دولار من إجمالي ثروثته خلال 2018، تزامنا مع حملة المقاطعة التجارية التي شهدها المغرب والتي استهدف ثلاث شركات بينها شركة إفريقيا للمحروقات التي يملكها.

وكان ترتيب أخنوش العام الماضي 2018 قد أظهر ارتفاع ثروته بأكثر من 700 مليون دولار مقارنة بسنة 2017، حيث كانت قد أجملتها، في الترتيب نفسه للعام الماضي، بحوالي مليار ونصف مليار دولار.