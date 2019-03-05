تونس: "النهضة" و"نداء تونس" تتّفقان على إجراء الانتخابات بموعدها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتّفق رئيسُ حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، ورئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، خلال لقائهما أمس الإثنين، على أهمية أن تجرى الانتخابات "في وقتها وفي مناخات مناسبة"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويُنتظر أن تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، غدًا الأربعاء، عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة المنتظرة في الخريف المقبل.

ونقلت "الأناضول" عن رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي، قوله إن "تنظيم الانتخابات المقبلة كانت من محاور اللقاء بينهما (الغنوشي والسبسي)".

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وأشار العرباوي إلى "سعي النهضة والنداء أن تتم الانتخابات في وقتها وفي مناخات مناسبة"، مُضيفًا أن "هذا كان محل اتفاق بين الطرفين خلال اللقاء".

وكان الغنوشي، قد أعلن أمس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن لقاء جمعه بنجل الرئيس قائد السبسي، لـ"تباحث الوضع السياسي بالبلاد"، فيما قال المتحدث الرّسمي عماد الخميري لـ"الأناضول" إن "الموضوع الأساسي للقاء الغنوشي بحافظ السبسي، هو بحث القضايا السياسية الراهنة في تونس"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

يُذكر أن العلاقات بين حزبَي نداء تونس والنهضة؛ شهدت قطيعة منذ الربيع الماضي، على خلفية رفض الحزب الأخير إقالة حكومة يوسف الشاهد (رئيس الوزراء الحالي)، وهو الموقف الذي يقول فيه مراقبون إنه كان من بين الأسباب الكامنة وراء إعلان السبسي، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إنهاء توافق استمر 5 سنوات بينه وبين حركة النهضة.