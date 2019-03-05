لندن: العثور على عبوات ناسفة بمطارين ومحطة قطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة طرود تحتوي عبوات ناسفة، في مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة ووترلو للسكك الحديدية، بالعاصمة لندن.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن المتفجرات، بدائية الصنع، وُضعت في ثلاث طرود بريدية وأُرسلت إلى المطارين والمحطة بشكل متزامن، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووصفت الشرطة، الحدث بأنه منسق، وأكدت أنها تحقق في الملابسات، نافية أن يكون أي من العبوات انفجر.

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وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا للوقوف على من أرسل ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن.

وأوضحت الشرطة أن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو، "قادرة فيما يبدو على إشعال حريق صغير لدى فتحها".

وأضافت في بيان "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع".