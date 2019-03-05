شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبال الربعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:03 مساءً, 5 مارس 2019 م المناطق - واس تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من السيطرة على سلسلة جبال الربعة بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف اليمنية، بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية .

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أهمية السيطرة على جبال الربعة التي تعتبر منطقة فاصلة ما بين مديرية الحشوة بصعدة ومديرية برط العنان بالجوف .. لافتا النظر إلى أن تحرير هذه المنطقة سيسهل دخول قوات الجيش إلى المديريتين بسهولة .

وأضاف المصدر أن قوات الجيش بتحريرها جبال الربعة استطاعت تأمين معسكر طيبة من كافة الجهات .. مشيراً إلى أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة.

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