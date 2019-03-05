شكرا لقرائتكم خبر عن حبس5 متهمين جدد فى حادث «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، حبس متهمين جدد فى حادث قطار محطة رمسيس .

وكان النائب العام قد اصدر منذ قليل البيسان رقم 5 حول الحادث ، شمل لائحة متهمين جدد .

وقال البيان: "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية، في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، فقد قررت النيابة العامة حبس كلا من، مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، ناظر حوش أبو غاطس، ملاحظ مناورة أبو غاطس، اثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس".

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستوالي إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه في التحقيقات في حينه.