شكرا لقرائتكم خبر عن عبوات ناسفة فى مطاري هثرو ولندن سيتي والان نبدء بالتفاصيل

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا يتعلق بمكافحة الإرهاب بعد العثور على عبوات ناسفة بدائية صغيرة في مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو .



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