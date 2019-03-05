شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تحتفل بتنصيب تشارلز اميرا على ويلز والان نبدء بالتفاصيل

أقامت الملكة البريطانية إليزابيث حفلا رسميا بقصر بكنجهام اليوم الثلاثاء 5 مارس احتفالا بالذكرى الخمسين لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز.

وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت وميجان، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز من خدمات لويلز طيلة خمسين عاما.

وصار تشارلز أميرا لويلز، وهو لقب يشغله تقليديا ولي عهد التاج البريطاني، في يوليو تموز عام 1958 وكان عمره آنذاك تسع سنوات. وتولى رسميا مهام منصبه في حفل أذاعه التلفزيون بقلعة كارنارفون في يوليو تموز عام 1969.